Dopo la gara di stanotte, Ospina tornerà a Napoli anche per parlare di rinnovo: la decisione

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha confermato le indiscrezioni di questi giorni: il Napoli vuole a tutti costi blindare il suo David Ospina per ancora molto tempo. Il colombiano ha fatto benissimo nelle sue stagioni in azzurro e ha spesso preso il posto da titolare alla promessa Alex Meret, con cui si è instaurato un dualismo a tutti gli effetti. Per il colombiano, in scadenza il prossimo giugno, adesso, tira aria di rinnovo di contratto.

"Per il portiere colombiano, che ha scavalcato Meret nel posto da titolare in campionato, si affaccia l'ipotesi di un rinnovo fino al 2025 da discutere", così scrive il quotidiano sulle sue pagine di oggi. L'esperto ex Arsenal ha convinto ancora, a suon di parate. È anche merito suo se la porta del Napoli è stata violata solo tre volte in Serie A finora. Per Meret, il "dualismo" continua, almeno per ora.