Napoli Femminile, scelto il dopo Pistolesi per centrare ancora la salvezza in campionato

Non una motivazione particolare dietro l'esonero dell'allenatore toscano Alessandro Pistolesi, il rendimento del Napoli Femminile in questa Serie A non è stato sufficiente per il proseguimento del rapporto tra le parti. Troppo pochi 7 punti in 9 partite. Mentre ci si avvia al termine del girone d'andata, il Napoli è terzultimo davanti solo a Hellas Verona (1) e Lazio (0). Davanti, i prossimi avversari dell'Empoli (8), la Fiorentina (9) e i cugini campani del Pomigliano (10).

Stando a quanto raccolto da SpazioNapoli, la prossima allenatrice delle azzurre (formalmente) sarà Giulia Domenichetti. L'ex calciatrice della Nazionale italiana e del Torres tra le altre (con il club sardo ha vinto 3 scudetti, 4 coppe nazionali e 4 supercoppe), ha allenato in seconda la Florentia San Gimignano nell'ultimo biennio, fianco a fianco con Stefano Carobbi, dopo averci giocato nella sua ultima stagione come giocatrice. Ora, con il Florentia che ha ceduto il suo titolo sportivo alla Sampdoria, i dipendenti del club tra cui la stessa Domenichetti sono liberi di trovare una nuova sistemazione.

Insieme a lei che (come detto in precedenza, formalmente sarà la prima allenatrice) dovrebbe arrivare anche Roberto Castorina, allenatore della Primavera del Florentia lo scorso anno. Si parla di "formalità" perché i due formeranno un duo a tutto tondo sulla panchina del Napoli. Da definire lo staff, infine, dei due allenatori che, comunque, porteranno con sé nella loro avventura alcuni degli uomini di fiducia conosciuti al Florentia. L'operazione è stata promossa dal nuovo dg azzurro, ex proprio del club di San Gimignano, Marco Zwingauer. Gli annunci ufficiali sono previsti in giornata, seguiranno aggiornamenti.