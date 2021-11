Il Napoli ritorna a Castel Volturno, Spalletti spera nel recupero di Manolas e Malcuit: la situazione

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha informato di come il Napoli, oggi martedì 16 novembre, ricomincerà gli allenamenti ritrovandosi a Castel Volturno, stavolta per preparare l'importantissima trasferta di Milano contro l'Inter. Obiettivo allungare in classifica sui nerazzurri e continuare a spalleggiare i cugini del Milan in testa.

Però, oggi sarà una giornata importante anche per Manolas e Malcuit. I due difensori da tempo non sono a disposizione di Luciano Spalletti per via di problemi fisici. Il loro momento per rientrare sta arrivando, secondo il quotidiano. L'allenatore toscano spera di poterli dichiarare disponibili in vista di un match che potrebbe rivelarsi già cruciale.