Biasin: "Il Napoli risolva il rinnovo di Insigne, anche in chiave scudetto"

In un suo editoriale per TuttoMercatoWeb, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della questione rinnovo legata a Lorenzo Insigne. A detta di Biasin, la situazione a cui sta andando incontro il Napoli, tenendo salde le convinzioni di voler proporre un contratto con cifre più basse al suo capitano, potrebbe minare seriamente la corsa verso il titolo che il Napoli ha avviato in questo primo quarto di campionato. Queste le sue parole:

"Insigne non ha ancora trovato l’incastro giusto per il rinnovo con il Napoli [...] Per Insigne bisogna capire cosa ha in mente De Laurentiis. Se davvero gli ha proposto un rinnovo “a scendere” allora è possibile che non abbia tutto questo desiderio di proseguire con il suo capitano. Per il bene del Napoli - anche in chiave scudetto - è bene che trovino una soluzione in fretta, anche solo per non dover creare - dopo Totti e Icardi - il terzo “guaio capitano” di fila a Spalletti".