Rinnovo Insigne, il Napoli ha offerto 3 milioni per quattro anni! Un club inglese è pronto a ricoprirlo d'oro

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, nel corso de La Domenica Sportiva, andata in onda su Rai 2 ieri sera, ha fornito altre informazioni sul futuro di Lorenzo Insigne.

Lorenzo Insigne rinnovo

Il giornalista ha rivelato la vera offerta proposta dalla società al capitano: 3 milioni netti, privi di bonus e diritti di immagine, per le prossime quattro stagioni. Offerta troppo bassa rispetto alle cifre messe sul tavolo da PSG, Atletico Madrid ed Everton. In settimana si è fatto vivo anche il ricco Newcastle, pronto a ricoprire d'oro Insigne. Il Toronto avrebbe chiesto un mandato per trattare tramite un agente FIFA, ma il numero 10 della Nazionale vuole restare in Europa.