Koulibaly presto ospite a DAZN, Chiellini aveva svelato: "Ho chiamato Kalidou per gli episodi di Firenze"

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, sarà il prossimo ospite della puntata di Linea Diletta in onda su Dazn. La puntata a lui dedicato andrà in onda il 18 novembre e, già nella scorsa intervista con Giorgio Chiellini, era stato preannunciato in un discorso contro gli episodi di razzismo dove il calciatore juventino aveva dichiarato:

"Thuram dice che anche i giocatori bianchi devono farsi sentire sul razzismo? Certo, ha ragione! Sono stato compagno di squadra di Thuram e so come la pensa. Ultimamente, ho chiamato al telefono Kalidou Koulibaly dicendogli quanto mi sia vergognato da italiano e da toscano per quanto accaduto a Firenze. Sono convinto che siano necessari gesti concreti e che sia importante essere vicino a compagni e avversari".

COMO, ITALY - OCTOBER 04: Giorgio Chiellini of Italy in action during a training session at Appiano Gentile on October 04, 2021 in Como, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

"Ricordo una volta a Cagliari nella quale il mio compagno Matuidi aveva perso il controllo per i fischi: è difficile... io credo che servano leggi e regole. E che vengano applicate e rispettate. Noi dobbiamo fare la nostra parte, ma rimanere sempre una parte piccola: finché le istituzioni non daranno una svolta, sarà sempre molto difficile. Certo, da parte nostra servono gesti forti. io sono pronto, ma penso che in molti lo siamo!".