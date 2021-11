Il Chelsea sogna il triplo colpo per il prossimo mercato: c'è anche Insigne in lista

Il Chelsea, dopo la vittoria della scorsa Champions League, vuole tornare a dominare in Inghilterra. Attualmente, i Blues sono primi in classifica in Premier, ma già stanno pensando al prossimo calciomercato estivo.

Chelsea Insigne De Ligt

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, Marina Granovskaia, fedele braccio destro di Roman Abramovich, vuole regalare a Thomas Tuchel tre colpi per il prossimo campionato. I nomi sono Jules Koundé del Siviglia, già seguito da tempo dal Chelsea, e due giocatori della Serie A: si tratta del difensore Matthijs De Ligt della Juve e Lorenzo Insigne del Napoli. Il capitano azzurro è in scadenza di contratto e i Blues sperano di poterlo prendere a parametro zero.