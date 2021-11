Adam Ounas stupisce tutti: la società si è convinta a farlo

L'inizio magico di Adam Ounas ha stupito tutti. L'algerino, che sembrava in partenza durante l'estate, ha conquistato fin da subito Luciano Spalletti. Il mister ha chiesto al presidente di trattenere il fantasista ed ha puntato su di lui nonostante offerte allettanti per la società.

Ounas Napoli contratto

Le ottime prestazioni dell'algerino, arma sempre più utilizzata da Spalletti, hanno convinto tutti delle sue potenzialità. Sia da trequartista che da esterno, infatti, Ounas quando subentra a gara in corsa riesce sempre a spaccare il ritmo del match ed a creare seri problemi alle difese avversarie.

Anche dopo il rientro dall'infortunio l'esterno ha subito ritrovato la condizione ottimale e ora la società è pronta a muoversi su di lui. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, il Napoli ha già in programma un incontro con l'agente di Ounas per il prolungamento del contratto, che scade nel 2023. Il rinnovo dovrebbe allungare il matrimonio tra le parti fino al 2026.