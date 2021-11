Tre errori di fila dal dischetto per Jorginho: Mancini valuta il cambio nel ruolo di rigorista

Brutto momento dal dischetto per l'ex regista del Napoli oggi al Chelsea, preso di mira anche dal suo ex presidente Aurelio De Laurentiis. Con la Nazionale italiana sono arrivati ben tre errori consecutivi: il primo proprio in finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra, nella lotteria finale (Donnarumma rimediò a quell'errore da penalty); il secondo e il terzo, poi, sono rispettivamente arrivati nella gara d'andata e ritorno contro la Svizzera, in queste qualificazioni mondiali. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport annuncia una decisione importante da parte del ct Mancini per Jorginho.

"A Belfast Jorginho non andrà dal dischetto, in caso. Troppo complicata la situazione psicologica per esporlo a un altro errore. È stato già un bell'azzardo dargli la palla all'Olimpico. A giudicare dai precedenti, e anche dal carattere senza paura, il primo della lista è oggi Bonucci [...] Dopo lo juventino potrebbe toccare a Berardi che ha uno score di 36 segnati e 7 non realizzati, comunque uno specialista dal dischetto".