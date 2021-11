Moratti: "L'Inter non può permettersi di perdere col Napoli. De Laurentiis merita lo scudetto. Su Insigne..."

A una settimana da Inter-Napoli, già uno scontro cruciale per l'andamento del campionato di entrambe le squadre, lex numero uno nerazzurro Massimo Moratti è stato intervistato dai colleghi del quotidiano Il Mattino. Nell'intervista, l'ex presidente dell'Inter ha discusso vari temi: dalla partita in programma domenica 21 novembre al collega De Laurentiis, fino al capitano azzurro Lorenzo Insigne.

"Inter-Napoli è un bivio ma solo l’Inter non può permettersi di perdere. Il Napoli ora deve guardare al Milan come avversario di questo duello per il primo posto. Sette punti di distacco non sono pochi anche se il campionato è ancora 'giovanissimo", queste le sue parole sul prossimo match di campionato.

Poi, le parole sul lavoro svolto finora da De Laurentiis: "Ha preso il Napoli da zero ed è ripartito dalla Serie C. Ha ricostruito con pazienza, giorno dopo giorno, senza fare pazzie. Ha meriti giganteschi per quello che è il Napoli adesso. Lui per primo merita di vincere lo scudetto. De Laurentiis ha ragione il calcio va gestito come un’azienda, io ho sbagliato a non trattarlo così".

Infine, sulla situazione di Lorenzo Insigne, dichiarato obiettivo di mercato dell'Inter che andrà in scadenza il prossimo giugno: "Andrebbe bene in qualsiasi squadra, ha sempre qualcosa in più. Visto che è in scadenza non c’è neanche bisogno di follie per averlo".