De Vrij sostituito al 90' per un problema alla coscia: il ct Van Gaal sulle sue condizioni

Nella serata di ieri, 13 novembre, l'Olanda non è riuscita ad andare oltre il pari per 2-2 contro il Montenegro. Desta preoccupazione l'infortunio del difensore Stefan De Vrij, anche prossimo avversario del Napoli con l'Inter in Serie A. Al 90' del match è entrato Matthijs De Ligt al posto suo: un problema alla coscia per il nerazzurro.

Intervistato da NOS al termine del match delle qualificazioni ai Mondiali 2022, il ct olandese Louis Van Gaal ha ammesso: “Non penso proprio che De Vrij possa giocare martedì (contro la Norvegia, ndr)”. A questo punto, esiste il rischio che possa saltare anche la gara contro il Napoli in campionato. Sarebbe ovviamente un assenza pesante per l'Inter.