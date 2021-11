Immobile, l'esito degli ultimi esami: quando torna in campo

L'infortunio di Ciro Immobile mantiene tutti con il fiato sospeso. Immobile infatti non ha partecipato alle gare con la nazionale a causa di un infortunio al polpaccio. Oggi l'attaccante della Lazio ha tenuto nuovi esami, i cui risultati sono stati resi noti da poco.

Come riportato da Sky Sport, infatti, dalla risonanza magnetica è emersa una lesione di basso grado al polpaccio sinistro, già comunque in miglioramento. Buone notizie, in parte, per il centravanti biancoceleste, che ottimizzerà ora i tempi di recupero.

Nuovi esami sono previsti per la giornata di mercoledì. Probabilmente, però, Immobile salterà la gara contro la Juventus, in programma sabato prossimo. Possibile forfait anche per la gara di Europa League, con Immobile che mette nel mirino la sfida contro il Napoli.