SERIE A FEMMINILE - Napoli-Sassuolo 0-1 (40' Bugeja): sconfitta bugiarda sul campo, le azzurre non sfruttano le occasioni

Buongiorno, cari lettori di Spazio Napoli. Per la nona giornata di Serie A Femminile, il Napoli ha ospitato allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola il Sassuolo di Gianpiero Piovani.

Vittoria per 0-1 da parte delle ospiti, arrivata grazie a un episodio favorevole al termine dei primi 45 minuti: dopo un ottimo primo tempo del Napoli, una mischia in area azzurra lascia alla classe 2004 Haley Bugeja la possibilità di segnare a pochi passi dalla porta di Aguirre l'unico gol del match. Il Napoli resta quartultimo a 7 punti in classifica mentre il Sassuolo resta secondo a -3 dalla testa, sempre occupata dall'imbattibile Juventus.

IL RACCONTO DEL MATCH

Primo tempo sontuoso da parte del Napoli, la classifica non sembra recitare il vero. Disparità tecnica annullata con il Sassuolo, tante le occasioni da rete non capitalizzate ma qualche sorpresa di natura tattica, come Marta Toniolo, originariamente esterno di centrocampo o anche di difesa. Oggi, la 23 è stata schierata trequartista dietro Porcarelli centravanti: "Per me è quella la posizione più congeniale a lei - ha detto di lei l'allenatore Alessandro Pistolesi. Lei soffre di più le corse lunghe, quindi l’ho spostata centrale e l'ho schierata trequartista. Toniolo è uno dei miglior talenti in circolazione". Due le conclusioni da parte sua, una su punizione. Si è vista in campo anche un'ottima Sofia Colombo, incursionista al livello del capitano Eleonora Goldoni. Tante iniziative, non capitalizzate. Chi c'è riuscita è la promessa della Serie A Femminile, la maltese Haley Bugeja che ritorna a segnare su occasione in mischia in area di rigore e trova la prima rete stagionale, dopo l'infortunio.

Il secondo tempo è molto tirato, con il Napoli che macina gioco e il Sassuolo che risponde. L'espressione classica che potremmo utilizzare in questo ambito è: "Il Napoli sta facendo la partita del Sassuolo e viceversa". Ma il risultato recita una gara diversa. Nonostante i cambi, le due squadre non riescono davvero ad incidere e si scontrano l'una con l'altra. Gli ultimi 10 minuti di gara sono tutti del Napoli, che varie volte prova a trovare il vantaggio con i cross di Kaja Erzen e le incursioni delle attaccanti - e un dubbio contrasto da rigore a favore del Napoli macchia i minuti finali. In ultimo, Philtjens salva la partita del Sassuolo: su un lancio lungo centrale ricevuto da Popadinova, la belga stende la 10 del Napoli con un tackle da ultima, beccandosi il rosso. La seguente punizione di Goldoni in pieno recupero viene calciata troppo. Sconfitta bugiarda e di misura, con un Napoli che meritava molto di più, come sostiene lo stesso allenatore Pistolesi: "Sono state tante le situazioni che hanno remato contro in questa gara ma le ragazze hanno dimostrato maturità. Non ho mai visto il Sassuolo così in difficoltà come contro di noi oggi. Meritavamo molto di più. Comunque, posso affermare che stiamo lavorando nella direzione giusta":

LE FORMAZIONI TITOLARI

NAPOLI (3-4-3): Aguirre, Garnier, Awona, Abrahamsson; Erzen, Goldoni, Sara Tui, Colombo (dal 60' Kuenrath), Acuti; Toniolo (dal 60' Popadinova), Porcarelli (dal 60' Deppy). All. Pistolesi.

A disposizione: Chiavaro, Imprezzabile, Capitanelli, Blanco, Corrado, Di Marino.

SASSUOLO (4-3-3): Lemey; Parisi, Dongus, Orsi, Philtjens; Brignoli (dal 67' Pondini), Mihashi, Dubcova; Bugeja (dal 58' Cantore), Ferrato, Clelland (dal 63' Filangeri). All. Piovani.

A disposizione: Pellinghelli, Santoro, Iriguchi, Lauria, De Bona, Cambiaghi.