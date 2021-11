Bonucci: "Dobbiamo farlo per andare al Mondiale"

Leonardo Bonucci, intervistato al termine della sfida terminata in parità tra Italia e Svizzera, ha parlato con della prestazione della nazionale azzurra, schierandosi in difesa di Jorginho, al terzo errore di fila dal dischetto in nazionale. Secondo il difensore in forza alla Juventus, a Belfast l'Italia avrà bisogno di essere più cattiva e decisa, oltre ad un pizzico di fortuna, per agguantare una qualificazione che poteva già essere ipotecata.

Ecco le sue parole:

Italia, Bonucci

Bonucci: "Vogliamo prenderci il Mondiale"

"Nel primo tempo siamo andati in difficoltà, peccato perché potevamo vincerla. In Irlanda andremo a fare la nostra partita, vogliamo vincere e non gestire il risultato lì. Le altre squadre ce la metteranno tutta come è giusto che sia. Questa sera abbiamo subito solo due tiri ma fa parte del gioco, ora ci tocca guardare avanti e recuperare le energie per andarci a prendere il Mondiale in Irlanda!

Jorginho? "È il nostro rigorista e continuerà ad esserlo"