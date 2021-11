Ghoulam sulle sue condizioni: "Mi sono preso più tempo, sono già da un po' al 100%"

Faouzi Ghoulam, terzino sinistro azzurro, ha tenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli una lunga intervista. Diversi sono i temi analizzati tra cui quello relativo alla sua condizione fisica e al match contro il Bologna. Ecco quanto evidenziato:

Sulla condizione fisica.

"Adesso sto benissimo, questa volta ho preso tempo in più per essere al 100%, già da un po' sto bene".

Con il Bologna, i tifosi al Maradona.

"Sembravo un figlio tornato a casa dopo un'assenza lunga. È stato emozionante, per me, per la mia famiglia napoletana. È un riconoscimento del mio lavoro e per quello che ho fatto e ciò che provo per la città".