Sky, Di Marzio pessimista: le ultime sul rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione contrattuale di Insigne e la possibilità di intervenire sul mercato a gennaio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Napoli rinnovo Insigne

Insigne rinnova? "Mi verrebbe da dire di no, auspicherei una continuazione. Ma oggi pare non ci siano le condizioni per andare avanti e per trovare intesa. Ci sono squadre che vogliono Lorenzo e che gli offrono di più come il Toronto".

Terzino sinistro per il Napoli? "Si gira per l'Europa, stanno monitorando possibili occasioni. Non sempre quelle più costose sono le migliori, anche a poco prezzo possono dare soddisfazione, come Anguissa. Auguro al Napoli il ritorno di Ghoulam".