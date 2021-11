Ex Napoli, altro che ritiro: arriva la notizia ufficiale su Raul Albiol

Raul Albiol, ex giocatore del Napoli è andato al Villarreal nel 2019, l'operazione riportò il giocatore in patria dopo 6 stagioni trascorse in Italia. Nonostante l'età - 36 anni - la società ha annunciato attraverso i propri canali il rinnovo di contratto.

Villarreal, Raul Albiol

L'ex difensore del Napoli ha rinnovato il suo contratto con il Villarreal fino al 2023. Il club spagnolo gli ha prolungato la permanenza nella squadra di un anno.