Rinnovo Insigne, presentata la nuova offerta del Napoli

La diatriba riguardante il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne continua a tenere banco in casa Napoli. Il capitano azzurro è in scadenza a giugno 2022 e, ad oggi, non ha ancora prolungato il contratto con la società partenopea. Situazione rischiosa per gli azzurri, che potrebbero perdere il proprio leader a zero.

Insigne rinnovo contratto

Da Sky arrivano novità riguardanti la trattativa tra le parti. Secondo la redazione di Sky infatti il Napoli avrebbe presentato una nuova offerta al capitano. La proposta consisterebbe in una retribuzione fissa di 3,5 milioni di euro a stagione, con 1,5 milioni di bonus difficilmente raggiungibili. L'offerta sarebbe troppo bassa per il capitano, che avrebbe lasciato in stand-by l'operazione.

L'inizio di stagione di Insigne non è stato sicuramente brillante, almeno dal punto di vista realizzativo. Ad oggi infatti il capitano ha siglato cinque reti in quattordici apparizioni tra campionato ed Europa League, score sicuramente da migliorare. Le prestazioni però dimostrano l'imprescindibilità di Insigne per la squadra, grazie alla grinta ed il sacrificio che stanno contraddistinguendo l'azzurro.