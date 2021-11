Il Napoli monitora quattro terzini già per gennaio: la situazione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante un attenzione particolare alle proprie finanze in tempo di Covid, il Napoli non dovrebbe rinunciare totalmente al mercato per rinforzare la propria rosa. Soprattutto, per gli esterni di difesa, un capitolo rimasto spesso incompiuto. In particolar modo attenzione alla fascia sinistra, dove gli obiettivi principali sono:

"Reinildo Mandava (27enne mozambicano del Lille, in scadenza di contratto a giugno) è una possibilità; Fabiano Parisi (classe 2000 dell’Empoli, 4 presenze quest’anno in campionato) un giovane di prospettiva; Pervis Estupinan (ecuadoregno classe 1998 del Villarreal) un’idea che può tornare".

Inoltre, non c'è solo il problema della fascia sinistra: anche a destra bisogna cercare di trovare un sostituto al livello di Giovanni Di Lorenzo, che possa far rifiatare il campione d'Europa. Al momento, Malcuit è out per infortunio, Zanoli non è ritenuto ancora pronto. Un nome possibile è: "Noussair Mazraoui, 24 anni fra pochi giorni, è un marocchino cresciuto calcisticamente nell’Ajax: profilo interessante, di valore e a scadenza. Ma sta lì nel database. Aspettando di decidere. Di capire che fare. Se già intervenire. La priorità è ora il fronte rinnovo".