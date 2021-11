Il Napoli non perde di vista un obiettivo di mercato: hanno già provato a prenderlo l'estate scorsa

In estate il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez è stato molto vicino a lasciare Cagliari. Tanti i top club italiani che volevano averlo e che hanno spinto, hanno offerto per lui, senza riuscire a portarlo via dalla Sardegna. Oggi, il Corriere dello Sport ha esaminato la situazione dell'uruguaiano e tirato in ballo le pretendenti, ancora interessate per Nandez. Tra queste, c'è anche il Napoli.

"Dalla sfida in casa del Sassuolo alla ripresa, fino all’Epifania, ci saranno sette gare che saranno determinanti per il futuro della compagine isolana. E solo con una buona fetta di salvezza in tasca, o quantomeno con un forte segnale di ripresa, il club darà il suo benestare alla cessione. Le pretendenti, dopotutto, non mancano. Inter in testa, considerato che i nerazzurri non hanno mai perso di vista Nandez, ma non solo visto che sia il Napoli che la Roma restano vigili sul giocatore sudamericano".