Telenovela Icardi-Wanda Nara: prima litigano a Milano e poi volano a Dubai

Come rivelato dal settimanale Oggi, emergono nuovi sviluppi in merito alla vicenda riguardante la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

Icardi Wanda Nara

La storia tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra non avere fine. Dopo la pace social e un equilibrio apparentemente ritrovato, la coppia argentina è stata colpita da nuovi gossip che avevano riportato tempesta tra i due. Gli incontri segreti tra il bomber del PSG e la modella Eugenia Suarez avevano spinto Wanda Nara a tornare a Milano.

Mauro Icardi, però, non si è dato per vinto e ha raggiunto la ormai ex moglie nel capoluogo lombardo, dove i due si sono incontrati per una cena. Tra i due non è filato tutto liscio e infatti ci sarebbe stata una forte litigata tra Icardi e Wanda Nara.

Nonostante una serata non perfetta la coppia ha comunque deciso di partire insieme verso Dubai, come dimostrano le instagram stories del calciatore.

Tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra ora essere tornato il sereno.