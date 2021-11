Hugo Maradona attacca Diego Jr: "Ingiusto speculare su mio fratello"

Hugo Maradona, fratello di Diego, è stato ospite di TVA Napoli International ed ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della questione relativa ai diritti d'immagine di Diego Armando Maradona. In particolare facendo riferimento alla divisa speciale utilizzata dal Napoli durante la gara con il Verona, per celebrare il fuoriclasse argentino.

Queste le sue parole:



"A me non piace ciò che stanno facendo sul nome di mio fratello, e parlo soprattutto di quelli che vivono qui a Napoli. La città gli ha da tanto e così ha fatto lui con la città; queste sono cose che non si possono quantificare a livello economico. Non piace che si chiedano risarcimenti o che sia scoppiata una battaglia per accaparrarsi i diritti d'immagine. Lo trovo ingiusto. E la questione la risolverò in privato io insieme a mio fratello Lalo e alla nostra famiglia."