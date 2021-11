Di Marzio su Insigne: "Gli hanno offerto una barca di soldi. Ha ricevuto una proposta fuori dall'Italia"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, fornendo novità sul calciomercato della squadra di De Laurentiis.

"Il Napoli si sta muovendo per acquistare un terzino sinistro a gennaio. Spalletti non ama le rose extra large, si tratta di un allenatore molto aziendalista. Ci sono pretendenti per Insigne: è ovvio che sia un giocatore attenzionato in Italia ed all'estero. So che c'è una squadra della MLS che gli offre una barca di soldi. Poi, dipende dalla scelta che farà lui, ci sono certe storie d'amore che non dovrebbero finire mai".

FOTO: Getty Images

Ha inoltre raccontato un retroscena legato al passaggio di Higuain dal Napoli alla Juventus. "È stata la trattativa più difficile che abbia mai seguito, a causa delle continue e numerose smentite ufficiali forti. Mi vennero gli haters addosso, dandomi del bugiardo. Furono giorni complicati per la mia famiglia, fino alla chiusura della trattativa".