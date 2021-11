Retromarcia DAZN? Spunta la proposta dell'emittente dopo la convocazione al Mise

Nelle ultime ore ha fatto parecchio discutere la decisione da parte dell'emittente televisiva DAZN - che ha acquisito all'inizio della stagione i diritti di tutta la Serie A per il prossimo triennio - in merito allo stop alla visione su due dispositivi diversi. Ecco, allora, che il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha convocato al Mise i vertici di DAZN per un incontro, martedì 16 novembre alle ore 15, per definire le reali intenzioni dell'emittente tv.

La scelta di cambiare le condizioni del contratto nei confronti dei consumatori non è andata a genio di molti, dunque è scesa in campo anche la politica in tal senso. Secondo quanto riportato dall'ANSA, comunque, DAZN sarebbe pronta ad ascoltare le richieste del Ministro e scendere a un compromesso.

In sostanza, DAZN è pronta a fare un passo indietro dalla sua decisione e bloccare eventualmente la visione sul doppio dispositivo solo dalla prossima stagione in poi e non cominciare praticamente a campionato già iniziato, decisione che ha spiazzato tutti.