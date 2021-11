Mertens: "Addio al Napoli per finire la carriera in Belgio? Ecco come la penso"

Dries Mertens, nel corso della consueta conferenza stampa prima della sfida contro l'Estonia, ha parlato anche del Napoli e del suo futuro.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 12: Dries Mertens of Belgium chases the ball whilst under pressure from Magomed Ozdoev of Russia during the UEFA Euro 2020 Championship Group B match between Belgium and Russia on June 12, 2021 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Lars Baron/Getty Images)



"Questo gruppo mi era mancato, sono contento di essere tornato. Per le Final Four di Nations League non ero tra i convocato, ma ero appena tornato dall'infortunio, va bene così, anche se è stato brutto non esserci. Non credo che il Mondiale in Qatar sarà l'ultima occasione per questa Nazionale di vincere, anche la prossima generazione ha tanta qualità, ma probabilmente lo sarà per me, quindi spero di esserci. La nostra è tra le Nazionali candidate alla vittoria; partecipare a un mondiale è già un traguardo importante, ma abbiamo l'ambizione di arrivare fino in fondo. La nostra è una bella squadra, ma purtroppo non siamo ionici, basta guardare alla panchina della Francia.

"Non credo che tornerò in Belgio prima di ritirarmi, anche se nel calcio non si sa mai. A Napoli sono molto felice".