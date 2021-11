Borrelli accusa: "È successo di nuovo, colpa dei tifosi"

La partita tra il Napoli e il Verona di domenica ha visto il ritorno degli ultras sugli spalti della Curva A dello stadio Maradona. La loro assenza dalle gradinate durava da diverse gare, in segno di protesta contro le multe scaturite da alcuni problemi con la società.



Per l'incontro con gli scaligeri la Curva A ha fatto ritorno, ma il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha puntato il dito contro quanto successo tra gli spalti; in un video diffuso sui social e pubblicato dallo stesso Consigliere si nota come i tifosi azzurri presenti in quel settore abbiano assistito alla gara in piedi sui seggiolini, gesto che a Borrelli non è per niente andato giù.

