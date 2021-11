Via Insigne? Il sostituto gioca in Serie A ed è in cima alla lista di Giuntoli

Il rinnovo di Insigne non arriva e il Napoli comincia a guardarsi intorno in cerca di possibili sostituti. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, c'è un nome su tutti nella lista dei desideri del ds Cristiano Giuntoli.

L'esterno preferito dalla dirigenza azzurra è Jeremie Boga del Sassuolo. L'attaccante ivoriano è stato seguito diverse volta in passato dal Napoli e resta il primo obiettivo in caso di partenza di Insigne. Il costo sicuramente non sarà basso, ma il Napoli monitorerà con attenzione la situazione.