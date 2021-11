L'agente di Insigne è in America: un club di MLS prova l'affondo per lui e un altro calciatore del Napoli

Le voci sul futuro di Lorenzo Insigne lontano da Napoli continuano a farsi sempre più insistenti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato una notizia sul suo agente.

Insigne Mertens Toronto

Vincenzo Pisacane, agente del capitano partenopeo, è in giro per l'America e in questo viaggio potrebbero esserci anche motivi professionali. Il Toronto, infatti, vorrebbe portare Insigne negli USA e in questi giorni potrebbe esserci un contatto con il suo procuratore. Ma non solo Insigne: il club americano ha intenzione di ricreare il tandem azzurro, portando in America anche Dries Mertens.