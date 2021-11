Dura critica allo Stadio Maradona: "È un concentrato di disordine..."

Non solo Napoli-Verona, la partita, sull'edizione odierna del quotidiano Il Mattino: il giornale ha anche parlato dello Stadio Diego Armando Maradona, delle sue condizioni, criticando la struttura per pulizia, ordine e stato di manutenzione. Di seguito quanto da evidenziare in merito:

"Le controsoffittature degli spalti sono screpolate un po' ovunque. In qualche tratto degli anelli c'è esposto il ferro vivo. I bagni appena rinnovati sono messi a lucido più di quelli vecchi, comunque aperti e usati. Tra i sediolini ci sono svariati laghetti, anche se non piove. Le pozzanghere sono un po' dappertutto, nell'anello inferiore della curva B. La lotta per i palloni che finiscono in curva nel riscaldamento e qualche tifoso scalmanato (e incurante dell'eventuale multa) che tra primo e secondo tempo scavalca dall'anello inferiore a quello superiore, è un concentrato di disordine".