La MLS chiama, Insigne e Mertens in scadenza potrebbero rispondere: le ultime

Nella sua edizione odierna, il quotidiano Il Corriere dello Sport ha esaminato ancora la situazione contrattuale di Lorenzo Insigne e anche di Dries Mertens con il Napoli. Entrambi gli azzurri hanno il contratto in scadenza nel prossimo giugno, 2022, e i discorsi di rinnovo stentano a decollare. Anzi, in realtà si parla per entrambi di un futuro in America, nemmeno da poco tempo.

"Vincenzo Pisacane (procuratore di Insigne, ndr), in questi giorni in giro per l'America per questioni di lavoro. Progetti relativi a Insigne? Beh, non solo. Ma qualcosa si muove: la Mls fiuta spesso gli affari a parametro zero e nel caso specifico è a Toronto che pensano a lui. Stile Giovinco, per intenderci. Oltreoceano lo corteggiano, piace soprattutto al Toronto, ma le frontiere saranno abbattute soltanto dopo aver chiuso definitivamente il porto di Napoli e gli aeroporti europei. Anche Mertens ha estimatori in MIs, e anche Dries come Lorenzo andrà in scadenza a giugno. A 35 anni da compiere il 6 maggio, e con un figlio in arrivo a marzo, magari per lui sarà più semplice la scelta di vita".