Fabian Ruiz non al meglio in vista del match contro il Verona: la situazione dei rientri

A poche ore dal match della dodicesima giornata di Serie A che vedrà il Napoli in casa, allo Stadio Diego Armando Maradona, affronterà l'Hellas Verona di Igor Tudor, vera sorpresa del campionato, c'è da inquadrare la situazioni di ben tre azzurri, assenti nell'ultima sfida europea vinta 1-4 in casa del Legia Varsavia.

Parliamo di Victor Osimhen, di Fabian Ruiz e del capitano Lorenzo Insigne, tutti e tre non convocati in Polonia tre giorni fa per vari problemi e acciacchi, che hanno portato Luciano Spalletti a decidere di lasciarli a casa per recuperare in vista del match di oggi contro i gialloblù. Secondo il Corriere dello Sport, Osimhen e Insigne sono recuperati al meglio ma: "Più articolata sarà invece la valutazione relativa a Fabian".

"Vittima di un affaticamento all’adduttore decisamente più recente rispetto ai colleghi. Accusato mercoledì: anche lui è tornato in gruppo venerdì e anche il suo allenamento di ieri è stato soddisfacente, ma nel caso in cui oggi non dovesse risultare recuperato allora toccherà a Demme gestire la regia"