I 22 convocati di Spalletti per la gara contro l'Hellas Verona: arrivano ottime notizie

La sfida in programma alle ore 18 di quest'oggi, domenica 7 novembre, tra Napoli e Hellas Verona sarà cruciale per non perdere il passo del Milan, super in questo avvio tanto quanto gli azzurri, e per lasciarsi prima della sosta nazionali con l'undicesima vittoria in questo campionato. Esclusi Koulibaly, per squalifica, oltre a Manolas e Malcuit, per infortunio. Spalletti recupera in blocco gli acciaccati Osimhen, Fabian Ruiz e il capitano Insigne.

Di seguito, nel tweet pubblicato sui canali ufficiali del Napoli, l'elenco completo die convocati azzurri per il match contro l'Hellas Verona.