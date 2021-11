Non solo MLS per Lorenzo Insigne: senza rinnovo può restare in Italia

La situazione contrattuale di Lorenzo Insigne è tutt'altro che semplice da risolvere, la sua volontà di restare bandiera del Napoli a vita sembra dover passare per forza da un sacrificio economico del capitano sul suo ipotetico nuovo contratto, date anche le parole del presidente Aurelio De Laurentiis.

Intanto, non solo interessamenti (forse) dall'America, dalla MLS, ma anche in Italia resta una squadra top che pensa da tempo a Insigne: questa è l'Inter, che già in estate ha sondato il terreno puntando a preparare un contratto soddisfacente per tesserare Insigne a zero dal prossimo giugno. Quest'oggi, è stata la Gazzetta dello Sport a tirare di nuovo in ballo il discorso.

"Di fatto siamo in una situazione di stallo che fa lievitare le possibilità che a fine stagione Lorenzinho possa firmare per l’Inter che ha mostrato interesse per il giocatore e sarebbe disposta ad accontentarlo economicamente, cosa che attualmente De Laurentiis non intende fare, per una questione di equilibri di bilancio presenti e soprattutto futuri".