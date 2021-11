I 23 convocati di Tudor per la sfida contro il Napoli: assente un titolare

Stasera il Napoli sarà chiamato ad affrontare il Verona allo Stadio Diego Armando Maradona. La sfida non sarà una partita come le altre, perchè il Napoli è ancora imbattuto in Serie A e perchè la sfida con gli scaligeri dello scorso anno è ancora nella mente di tutti.

Di seguito, il tweet pubblicato dall'Hellas Verona sui suoi canali ufficiali con la lista completa dei convocati gialloblù per la sfida di stasera.