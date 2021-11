Dall'Inghilterra - Anguissa ruba l'occhio anche in Premier: un club vuole soffiarlo al Napoli prima dell'acquisto

André Frank Zambo Anguissa è tra le sorprese migliori non solo di questo Napoli, ma dell'intera Serie A. Il Napoli l'ha preso solo in prestito dal Fulham e dovrà pagare una certa somma (vicina ai 15 milioni di euro) per riscattarlo. Intanto, secondo i colleghi britannici del The Sun, un'altra squadra di Premier League sarebbe interessata ad acquistare il mediano.

"Sul sito si legge che il Fulham valuta 20 milioni di sterline il cartellino del camerunense, ma questa cifra è destinata a diminuire perché il calciatore ha solo un altro anno di contratto. Sulle sue tracce c'è il Crystal Palace anche se il Napoli farà di tutto per acquistare la totalità del cartellino".