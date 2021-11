Napoli, non solo Bremer: nel mirino la stellina dell'Empoli

Il Napoli inizia a guardarsi intorno per un probabile acquisto in difesa e, dopo il suggestivo Bremer del Torino, l'altro indiziato è Fabiano Parisi. Il classe 2000, attualmente di proprietà dell'Empoli, non è ancora entrato a far parte dei titolari di Andreazzoli, ma ciò nonostante ha fornito un buon assist nella sfida fra Empoli e Genoa terminata 2-2.

Fabiano Parisi, Empoli

Calciomercato Napoli, Parisi nel mirino

Il contratto di Parisi con l'Empoli scadrà dunque nel 2023 e il Napoli potrebbe seriamente pensare a un suo approdo, considerando che già questa estate si è vociferato di un suo ipotetico trasferimento all'ombra del Vesuvio. Infatti, Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha pubblicato un tweet in cui conferma che il laterale dell'Empoli è un possibile obiettivo per la difesa azzurra. Ecco quanto riferito:

"Oltre Bremer, altro possibile obiettivo per la difesa del Napoli è Fabiano Parisi dell'Empoli. Classe 2000 Terzino sinistro reduce da un infortunio ormai messo alle spalle. In scadenza 2023 non ha ancora trovato posto nell’undici di Andreazzoli ma ieri ha servito un assist".

