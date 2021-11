Nazionali, ancora un'esclusione per l'azzurro!

Si avvicina sempre più la sosta della Serei A a causa degli impegni delle nazionali. Una delle prime Selezioni a diramare la lista dei convocati è stata quella spagnola. Luis Enrique, CT delle Furie Rosse, attraverso il profilo Twitter della nazionale spagnola, ha presentato l'elenco dei 25 calciatori che prenderanno parte agli impegni della squadra iberica.

Spagna, Luis Enrique, Fabian Ruiz

Spagna, Fabian ancora escluso dai convocati

Fabian Ruiz, nonostante l'ottimo avvio di stagione, ancora una volta non è stato preso in considerazione da Luis Enrique per la Spagna e quindi resterà a Napoli durante la pausa.

Di seguito il tweet della nazionale spagnola:

🚨📺 ¡¡NO CAMBIES DE CANAL!!



🙋🏻‍♂️🔴🟢 @LUISENRIQUE21 se pone a los mandos de la sala VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para mostraros en las pantallas a los 2⃣5⃣ seleccionados para disputar los DECISIVOS partidos ante Grecia y Suecia.



💪🏻 ¡¡#VamosEspaña🇪🇸!! #Catar2022 pic.twitter.com/Kt4uWMxL12 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 5, 2021