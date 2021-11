Un ex azzurro accusa la serie su Maradona: "Una schifezza"

Alessandro Renica, ex difensore e compagno di Diego Armando Maradona, ha commentato la nuova serie tv realizzata da Prime Video sul Pibe de Oro.

Di seguito le sue dichiarazioni sul suo account Facebook:

"La serie su Amazon su Diego è piena zeppa di errori. Hanno fatto diventare Bruscolotti un “bomber“ e il gol del secolo è stato fatto al 'Delle Alpi' secondo loro, inoltre fanno credere che Diego saltasse in quegli anni (i primi a Napoli) gli allenamenti, cosa non vera, per fare vita notturna... Se da tanto mi dà tanto sta diventando una schifezza questa serie… E a questo punto è forse tutto da mettere in dubbio".