Dalla Polonia due possibili regali per Frustalupi: ieri provino per due classe 2004

Napoli attento alle giovani promesse europee e che potrebbe ampliare la propria colonia di calciatori polacchi, mercato a cui gli azzurri sono sempre stati attenti. Infatti, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ieri al Centro Sportivo di Cercola, dove la rosa Primavera gioca i suoi match interni, sono arrivati altri due talenti polacchi in prova per il Napoli.

I ragazzi in questione sono Milosz Lewandowski, difensore centrale classe 2004, che ha già raggiunto 1,91m di altezza, in arrivo dall’Escola Varsavia (semplice omonimia con il pluripremiato attaccante del Bayern Monaco), e Mateusz Staciwa, altro 2004, portiere, del Baltik Koszalin. Il quotidiano informa anche, qualora Lewandowski dovesse convincere la dirigenza azzurra, potrebbe essere già tesserato a gennaio; invece, per Staciwa l'affare sarebbe rinviato all'estate prossima.