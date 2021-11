Spalletti abbastanza preoccupato in vista della partita di stasera col Legia: il motivo

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, parlando di Napoli, apre ovviamente con la sfida della serata in trasferta contro il Legia Varsavia, valida per la quarta giornata del girone di Europa League. Il quotidiano ha parlato di un Luciano Spalletti abbastanza preoccupato per la partita di stasera, per due motivi in particolare: uno scatena l'altro.

"Magari qualche preoccupazione il tecnico ce l’ha, visto che stasera si giocherà in uno stadio “tutto esaurito” con oltre trenta mila tifosi, contro il Legia che va male in campionato (terzultima, da campione in carica) e che sta aggrappato proprio al sogno europeo visto che è in testa al girone con 6 punti. Il pari complicherebbe la corsa al primo posto".