Le parole di Spalletti agli azzurri "non titolari" che stasera giocheranno col Legia

Quest'oggi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, si è parlato tanto di Napoli in merito alla sfida in programma alle 18:45 contro il Legia Varsavia valida per l'Europa League. Il quotidiano, nella sua edizione odierna, ha riportato delle parole che Luciano Spalletti avrebbe detto ai calciatori che ha convocato per la sfida, di cui molti sono sicuramente azzurri con meno minuti giocati finora in stagione.

«Non dovete preoccuparvi dei minuti non giocati ma pensare a a cosa fate nei minuti in cui siete in campo. Ecco, io le vedo certe facce quando non partono titolari. Stasera voglio vedere tutte facce giuste, perché con cinque sostituzioni giocano tutti qui», queste sarebbero le parole pronunciate verso chi stasera, per forza di cose visti i convocati, giocherà contro il Legia. L'occasione per mettersi in mostra è ghiotta.