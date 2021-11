De Petrillo, vice all. Legia: "Mio padre e i miei amici tifano Napoli. Il Legia bada più al campionato che all'Europa"

Quest'oggi ha parlato per il Corriere del Mezzogiorno Alessio De Petrillo, vice allenatore del Legia Varsavia che stasera sarà ancora avversario del Napoli per il quarto turno del girone di Europa League. L'allenatore italiano ha raccontato le sue emozioni e le sue sensazioni sulla sfida.

"Mio padre è un tifoso del Napoli come tutti i miei amici fraterni, d’infanzia. Nella gara d’andata sono venuti al Maradona in quindici-venti a vedere la partita. Roccamonfina era il posto del lunedì e qualche volta anche del martedì, tornavamo con la famiglia dalla città in cui papà allenava. È il luogo dell’infanzia, quante volte ci ho trascorso l’estate. Contro il Napoli m’aspetto una risposta a livello di carattere per colmare il gap tecnico ma la nostra priorità assoluta è il campionato, non possiamo più sbagliare, non forzeremo il recupero di qualche giocatore. Il Legia in Polonia è come il Real Madrid in Spagna, c’è tanto clamore per la nostra posizione in classifica".