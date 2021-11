Napoli-Verona, altri due settori sold out: i dettagli

Procede molto bene, dopo i primi due giorni dal rilascio, la vendita dei tagliandi per assistere a Napoli-Verona, match in programma il 7 novembre alle ore 18 allo stadio Maradona. Le due Curve superiori sono già sold out, mentre nei Distinti superiori rimane ancora poca disponibilità. Tanti, invece, sono i biglietti disponibili per le due tribune. Si ricorda, inoltre, che il biglietto sarà gratuito per gli Under 14 se accompagnati da un adulto.

Napoli, tifosi

Napoli-Verona, i prezzi dei biglietti

Di seguito i prezzi diramati dalla società azzurra:

Tribuna Posillipo €70;

Tribuna Nisida €60;

Tribuna Family Adulto €15;

Tribuna Family Under 12 €5;

Distinti superiori €50;

Curve superiori €25

I biglietti di Napoli-Verona sono acquistabili su TicketOne