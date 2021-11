Legia Varsavia, Boruc torna a disposizione: titolare contro il Napoli?

Artur Boruc portiere del Legia Varsavia è sceso in campo l'ultima volta il 19 settembre. Da allora non ha più giocato a causa di un infortunio. Secondo il portale Meczyki sembra che il momento si stia avvicinando al suo ritorno in campo.

Legia Varsavia, ritorna il portiere Boruc

L'allenatore del Legia Marek Gołębiewskiha ha rilasciato alcune parole sul portiere: "Boruc ha ripreso gli allenamenti ieri. Spero che entrerà presto nel suo normale regime di allenamento. È una figura molto importante nella squadra e spero che sarà disponibile a giocare presto".

Il portiere Artur Boruc ha giocato tredici partite in questa stagione. Ha mantenuto la porta inviolata in quattro partite. Domani non sarà titolare contro il Napoli perché è ancora in fase di recupero: il favorito è ancora Miszta.