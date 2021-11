Napoli-Verona, un settore è già sold out: i dettagli

Il Napoli domenica 7 novembre alle ore 18:00 sfiderà il Verona allo Stadio Diego Armando Maradona. In vendita i biglietti su TicketOne. Risultano dopo le prime 48 ore di prelazione pochi posti disponibili per il settore Curva B Superiore. Alta disponibilità per la Tribuna Ospiti Superiore e la Curva B inferiore. Bassa disponibilità per i Distinti superiori e la Curva A Superiore.

Posti Curva B Superiore

Biglietti Napoli-Verona

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore.