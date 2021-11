Appello del Napoli ai tifosi: "Fatelo contro il Legia"

Giovedì 4 novembre il Napoli sfiderà il Legia Varsavia alle ore 18:45. La quarta giornata del match di Europa League si terrà in Polonia. Il club azzurro ha pubblicato attraverso Twitter un commento in vista della sfida. Di seguito le parole:

"Legia-Napoli, una gara all’insegna dello sport, del rispetto, del bel gioco e del fair play".

Legia-Napoli, una gara all'insegna dello sport, del rispetto, del bel gioco e del fair play. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 2, 2021

Europa League, verso Legia Varsavia-Napoli

La SSC Napoli inoltre, nella giornata odierna ha reso note le indicazioni le informazioni utili per i tifosi azzurri che seguiranno la trasferta in Polonia, in occasione del match di UEFA Europa League. Inoltre, saranno circa 592 i tifosi azzurri che seguiranno la propria squadra. La stessa società ha rivolto alcune parole: "Con passione e con rispetto nei confronti degli avversari invitiamo i tifosi presenti a Varsavia a incitare la squadra rispettando sempre gli avversari sia all’esterno che all’interno dello stadio".