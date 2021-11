Scene vergognose a Salerno: gli eventi accaduti poco prima della partita

Salernitana-Napoli è un derby campano molto acceso e anche nell'appuntamento di ieri non è stato smentito il fervore classico della partita, fervore arrivato nel senso peggiore possibile. Nel pre-partita si sono succedute scene vergognose, da parte di alcuni tifosi della Salernitana arrivati allo Stadio Arechi forse non per vedere la partita, anzi. Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha raccontato alcuni avvenimenti di ieri pomeriggio.

"C'erano presidi e picchetti di energumeni mischiati ai tifosi per bene. La ragazza ha chiesto un'informazione e qualcuno che è stato già identificato l'ha spinta. Sono volati anche schiaffi. La giovane tifosa del Napoli è stata medicata dai sanitari e poi ha preso posto nei Distinti. C'è stato un parapiglia anche ai tornelli: il lettore ha fatto le bizze per qualche istante, c'è stato un controllo supplementare, alcune persone in fila si sono spazientite e una steward è stata spinta", questo quanto scritto dal quotidiano nella sua edizione di oggi. Ora, in merito a queste vicende, sono in corso delle indagini.