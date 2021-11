Critiche per il tridente Lozano-Mertens-Politano schierato a Salerno: "Si nota una grande mancanza"

Salernitana-Napoli non è stata sicuramente una partita dominata dagli azzurri, che hanno vinto un altro match sporco con caparbietà e grinta. Anzi, la partita è stata combattuta, forse più del previsto pensando alla differenza di tasso tecnico tra le due squadre, ma il quotidiano La Repubblica, quest'oggi, ha concentrato il discorso su un altro punto. Una critica, all'apporto dato dal tridente offensivo schierato nella serata di ieri a Salerno.

"Mertens almeno ora non è il funambolico, insospettabile bomber di allora. Si comprende la scelta di un attacco con Politano, Mertens, Lozano. Ma non si condivide, visti anche gli esiti. Questo tridente surreale si dissolve dopo un'ora, quando con la lucidità di sempre Spalletti ammette la delusione. Ritira due dei tre attaccanti-piuma. Lozano per manifesta inferiorità al livello della sfida, Mertens perché 34 anni e mezzo dopo una lunga assenza pesano come pietre. In un'ora si nota l'assenza di Osimhen più di quanto sia evidente la sua presenza, quando gioca".