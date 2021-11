Conferme dalla Spagna: due big europee vogliono Osimhen! I dettagli

Victor Osimhen ha impressionato tutti in questo avvio di stagione dimostrando di essere un ottimo attaccante con margini ancora di crescita. Il nigeriano ha sbalordito tutti con il suo fiuto del gol arrivando a quota cinque reti in Campionato e quattro in Europa League, ma non solo, quello che fa ancor più la differenza è la sentita mancanza della sua presenza in campo quando il classe '98 non è presente.

ROME, ITALY - OCTOBER 24: Victor Osimhen of SSC Napoli attempts to control the ball during the Serie A match between AS Roma and SSC Napoli at Stadio Olimpico on October 24, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

La SSC Napoli ha sborsato ben 70 milioni per contendersi il nigeriano nel 2020 e, quando dovrà sacrificarsi con la cessione del centravanti, chiederà sicuramente una cifra stratosferica ma il ventiduenne ha un contratto in scadenza nel 2025 e fino ad allora pare che non ci sia l'intenzione di sacrificarlo.

Ciò nonostante, molti club hanno già posto uno sguardo sul profilo di Osimhen e tra le più vicine ci sono Real Madrid e Bayern Monaco, proprio come svelato da Fichajes.net.