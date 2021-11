Le condizioni di Victor Osimhen: lo stop non è grave, si punta una partita per rientrare

Ha colpito a suo tempo la notizia della mancata convocazione di Victor Osimhen per la trasferta contro la Salernitana, vista una contrattura subita al gastrocnemio destro, ore prima del match poi vinto 0-1 con gol di Zielinski. Ora c'è incertezza sul suo recupero, che non durerà chissà quanto: si parla anche di una sola settimana, lo specifica anche la Gazzetta dello Sport quest'oggi.

"Una contrattura, al gastrocnemio destro. Che è un muscolo del polpaccio, uno dei cosiddetti gemelli. Niente di grave, ma Victor Osimhen oltre ad aver saltato la partita di ieri a Salerno, sicuramente non partirà per la trasferta in Polonia di Europa League contro il Legia e rimane in forte dubbio per la gara di domenica prossima al Maradona contro il Verona".

"Ora Osimhen comincerà la fisioterapia e lavorerà per qualche giorno a parte. Poi, giorno dopo giorno, staff medico e tecnico valuteranno i miglioramenti e se il giocatore sarà in grado di riunirsi al gruppo per puntare a un recupero per domenica prossima contro il Verona. Si tratta solo di una contrattura ma di un muscolo importante sia nell'articolazione plantare che in quella del ginocchio".